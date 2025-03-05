富不過三代？新加坡首富父子互撕 一文看懂豪門內鬥大戲

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-05 16:10

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新加坡最大房地產開發商城市發展集團（City Developments，CDL）正陷入演豪門父子反目互告的家族內鬥，公司股價重挫一度要求暫停交易，分析師也紛紛下調目標價及評級。

2 月底，84 歲的董事會主席兼執行董事郭令明與其 49 歲的長子、執行董事兼集團總裁郭益智公開決裂，雙方互相指責並訴諸法律。

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郭益智被指支持董事會成員繞過父親去任命新董事，觸碰了郭令明的權力紅線。郭令明隨即發表公開信，指責兒子企圖「奪權」並提起訴訟，而郭益智則反指爭端源於父親辦公室秘書長吳冠英的不當干預。

父子翻臉 裂痕始於中國投資失利？

在公眾眼中，郭氏父子衝突的表面原因是董事會任命爭議，但底層矛盾早已埋下。分析家普遍認為，郭益智在中國的投資失敗或許是父子關係最初出現裂痕的關鍵點。

然而，由於國內房地產市場的環境變化，城市發展（中國）順利經營約 10 年後，情況急轉直下。此後，郭益智在英國房地產市場的另一次投資失誤，又導致集團 2023 年上半年獲利下降 94%。

根據公開資料，自 2018 年郭益智擔任城市發展集團總裁以來，公司股價一直表現不佳。最高峰時已達 13.52 新元，而 2025 年 2 月 25 日收盤時僅剩 5.12 新元，跌幅超過 60%。

彭博社的統計，城市發展董事會風波自 2 月 26 日爆發後兩天內，大華繼顯和摩根大通都調低了對其評級和目標價。

大華繼顯 2 月 27 日將將城市發展的評級降為持守，目標價從 7 新元調低到 4.6 新元；摩根大通則把評級降為中立，目標價從 6.05 新元調低到 4.85 新元。摩根士丹利繼續給予「減碼」評級，目標價維持在 5 新元。

郭令明在相當長的時間內一直表現出對兒子的支持與包容。直到 2025 年 2 月 26 日的公開信中，郭令明才首次公開批評兒子的業績表現，稱「郭益智並非第一次讓 CDL 陷入困境」，暗示其領導能力存在問題。

接班計畫亂了套 郭氏帝國面臨重大危機

根據彭博社 2024 年亞洲前 20 大超富家族榜單，郭氏家族財富高達 160 億美元，是新加坡首富家族。如今，84 歲的郭令明與 49 歲的郭益智公開對立，這場突如其來的內鬥打亂了原本看似平穩的交接計劃。