台積電擴大赴美投資 外資估稀釋毛利率2-3個百分點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-05 11:56
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨日宣布加碼投資美國千億美元，外資也陸續出具報告，普遍維持買進評等，但預計此次擴大投資將影響未來五年毛利率 2-3 個百分點。
台積電此次新一輪投資將建立三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠以及一個大型研發中心，加計先前在亞利桑那州廠投資的 650 億美元，累計投資總額預計達到 1650 億美元。
外資認為，台積電此次加速擴充其美國產能，大致符合市場預期，可用於降低生產集中風險、滿足美國客戶需求，同時符合美國政府的希望，減少對亞洲供應鏈的依賴，並強化國內半導體製造。
外資預估，台積電此次擴大投資美國，將在未來五年內稀釋毛利率 2-3 個百分點，也是台積電在先前法說時，回應投資業界並未因向客戶調漲價格，就提高長期毛利率目標的原因。
另外，針對外界關注的英特爾 (INTC-US)，外資重申，台積電與英特爾成立合資企業的戰略意義不大，根據台積電最新的投資計畫也並未提及合作夥伴，顯現台積電在美國擴展半導體製造和研發業務，皆維持其獨立性並避免與其他客戶發生利益衝突的承諾。
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