台積電擴大赴美投資 外資估稀釋毛利率2-3個百分點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-05 11:56

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台積電此次新一輪投資將建立三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠以及一個大型研發中心，加計先前在亞利桑那州廠投資的 650 億美元，累計投資總額預計達到 1650 億美元。

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外資認為，台積電此次加速擴充其美國產能，大致符合市場預期，可用於降低生產集中風險、滿足美國客戶需求，同時符合美國政府的希望，減少對亞洲供應鏈的依賴，並強化國內半導體製造。