烏克蘭總統稱對白宮不歡而散感到遺憾 隨時可簽美烏礦產協議

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-05 08:40

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烏克蘭總統澤倫斯基周二（4 日）在社群平台上表示，對上周五在白宮與美國總統川普不歡而散感到遺憾，烏克蘭已做好在川普領導下實現持久和平的準備，烏方團隊願儘快展開談判。

澤倫斯基說，為儘快結束戰爭，烏方建議第一階段烏俄雙方釋放所有戰俘，空海停戰，禁止使用飛彈、無人機、炸彈等襲擊能源和其他民用設施。

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在此基礎上，烏方希望在接下來的所有階段迅速行動，並與美方合作達成一項強有力的最終和平協議。

這一聲明發生澤倫斯基和川普上周五激烈口角之後，雙方會談後，澤倫斯基提前離開白宮。

此次會晤的直接結果是，雙方未簽署礦產協議，原定聯合記者會被取消，歐洲多國領袖紛紛聲援烏克蘭，歐盟強調增加國防支出，加強防務能力。

提及美烏礦產協議，澤倫斯基說，願在任何時間、以任何方便的方式簽署，烏方視這項協議為邁向更大安全和堅實安全保障的重要一步，他希望該協議能夠發揮作用。