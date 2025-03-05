〈陸股盤後〉中國總理宣布全年經濟成長目標定5%左右 三大指數走高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-05 16:31
中國股市三大指數周三（5 日）收盤同步走高，中國十四屆全國人大三次會議周三揭幕，國務院總理李強宣讀政府工作報告，宣布 2025 年全年經濟成長目標定在 5% 左右，消費者物價指數（CPI）上升 2%。
滬指周三收盤漲 0.53% 報 3,341.96 點，深證成指漲 0.28% 報 10,709.46 點，創業板指漲 0.01% 報 2,190.36 點，滬深北三市成交額合計人民幣（下同）1.5459 兆元。
房地產、農業、煤炭、醫藥、石油等類股走低，工程機械族群強勢拉升，銀行、保險、汽車、有色、鋼鐵、半導體等族群齊揚，6G、人形機器人、商業航天、算力概念股活躍。
據《財聯社》報導，中國十四屆全國人大三次會議在人民大會堂周三上午 9 時登場，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人步入會場，出席開幕會。
李強代表國務院向十四屆全國人大三次會議提出政府工作報告。他表示，一年來，面對外部壓力加大、內部困難增多等複雜嚴峻形勢，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務。
李強說，去年國內生產毛額（GDP）增長 5%，增速位居世界主要經濟體前列，對全球經濟成長的貢獻率保持在 30% 左右。就業和物價總體平穩，城鎮新增就業 1,256 萬人，城鎮調查失業率平均為 5.1%，CPI 上升 0.2%。
李強在政府工作報告提到，今年發展主要預期目標是：
1.GDP 成長 5% 左右。
2. 城鎮調查失業率 5.5% 左右，城鎮新增就業 1,200 萬人以上。
3.CPI 升幅 2％左右。
李強在提到實施更加積極的財政政策時說，今年赤字率擬按 4% 左右安排，比上年提高 1 個百分點，赤字規模為 5.66 兆元，比上年增加 1.6 兆元。一般公共預算支出規模為 29.7 兆元，比上年增加 1.2 兆元。
李強稱，擬發行超長期特別國債 1.3 兆元，比上年增加 3,000 億元，擬發行特別國債 5,000 億元，支持國有大型商業銀行補充資本。
在貨幣政策方面，李強表示，要實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、物價預期目標相匹配。要強化和創新結構性貨幣政策工具，以更大力度促進房市股市健康發展。
- 最新遺產稅怎麼算？傳承必知重點有哪些？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中國總理宣讀政府工作報告 極簡版來了！
- 中國總理宣讀政府工作報告 稱政策實施能早則早 看準了一次性給足
- 中國總理宣讀政府工作報告 宣布2025全年經濟成長目標定5%左右
- 中國全國「兩會」前瞻：2025全年經濟成長目標怎麼定？
下一篇