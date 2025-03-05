〈陸股盤後〉中國總理宣布全年經濟成長目標定5%左右 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-05 16:31

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中國股市三大指數周三（5 日）收盤同步走高，中國十四屆全國人大三次會議周三揭幕，國務院總理李強宣讀政府工作報告，宣布 2025 年全年經濟成長目標定在 5% 左右，消費者物價指數（CPI）上升 2%。

滬指周三收盤漲 0.53% 報 3,341.96 點，深證成指漲 0.28% 報 10,709.46 點，創業板指漲 0.01% 報 2,190.36 點，滬深北三市成交額合計人民幣（下同）1.5459 兆元。

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房地產、農業、煤炭、醫藥、石油等類股走低，工程機械族群強勢拉升，銀行、保險、汽車、有色、鋼鐵、半導體等族群齊揚，6G、人形機器人、商業航天、算力概念股活躍。

據《財聯社》報導，中國十四屆全國人大三次會議在人民大會堂周三上午 9 時登場，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人步入會場，出席開幕會。

李強代表國務院向十四屆全國人大三次會議提出政府工作報告。他表示，一年來，面對外部壓力加大、內部困難增多等複雜嚴峻形勢，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務。

李強說，去年國內生產毛額（GDP）增長 5%，增速位居世界主要經濟體前列，對全球經濟成長的貢獻率保持在 30% 左右。就業和物價總體平穩，城鎮新增就業 1,256 萬人，城鎮調查失業率平均為 5.1%，CPI 上升 0.2%。

李強在政府工作報告提到，今年發展主要預期目標是：

1.GDP 成長 5% 左右。

2. 城鎮調查失業率 5.5% 左右，城鎮新增就業 1,200 萬人以上。

3.CPI 升幅 2％左右。

李強在提到實施更加積極的財政政策時說，今年赤字率擬按 4% 左右安排，比上年提高 1 個百分點，赤字規模為 5.66 兆元，比上年增加 1.6 兆元。一般公共預算支出規模為 29.7 兆元，比上年增加 1.2 兆元。

李強稱，擬發行超長期特別國債 1.3 兆元，比上年增加 3,000 億元，擬發行特別國債 5,000 億元，支持國有大型商業銀行補充資本。