中國總理宣讀政府工作報告 宣布2025全年經濟成長目標定5%左右
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-05 09:37
中國十四屆全國人大三次會議周三（5 日）上午 9 時在北京人民大會堂揭幕，國務院總理李強宣讀政府工作報告，宣布 2025 年全年經濟成長目標定在 5% 左右，消費者物價指數（CPI）上升 0.2%。
據《財聯社》報導，中國十四屆全國人大三次會議在人民大會堂周三上午 9 時登場，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人步入會場，出席開幕會。
李強代表國務院向十四屆全國人大三次會議提出政府工作報告。他表示，一年來，面對外部壓力加大、內部困難增多等複雜嚴峻形勢，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務。
李強說，去年國內生產毛額（GDP）增長 5%，增速位居世界主要經濟體前列，對全球經濟成長的貢獻率保持在 30% 左右。就業和物價總體平穩，城鎮新增就業 1,256 萬人，城鎮調查失業率平均為 5.1%，CPI 上升 0.2%。
李強在政府工作報告提到，今年發展主要預期目標是：
1.GDP 成長 5% 左右。
2. 城鎮調查失業率 5.5% 左右，城鎮新增就業 1,200 萬人以上。
3.CPI 升幅 2％左右。
李強在提到實施更加積極的財政政策時說，今年赤字率擬按 4% 左右安排，比上年提高 1 個百分點，赤字規模為人民幣（下同）5.66 兆元，比上年增加 1.6 兆元。一般公共預算支出規模為 29.7 兆元，比上年增加 1.2 兆元。
李強稱，擬發行超長期特別國債 1.3 兆元，比上年增加 3,000 億元，擬發行特別國債 5,000 億元，支持國有大型商業銀行補充資本。
在貨幣政策方面，李強表示，要實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、物價預期目標相匹配。要強化和創新結構性貨幣政策工具，以更大力度促進房市股市健康發展。
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