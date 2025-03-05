奔跑吧！全球首場人形機器人半程馬拉松 即將舉辦
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-05 07:30
在北京市政府新聞辦公室周二（4 日）舉行的記者會上，北京經濟技術開發區（北京亦莊）表示，將於 4 月 13 日舉行北京亦莊半程馬拉松賽，並同期舉行全球首場人形機器人半程馬拉松賽。
據《財聯社》報導，北京經開區工委委員、管委會副主任李全表示，人形機器人將與運動員在起點一起鳴槍起跑，共同跑一個路線，但擁有單獨賽道，全程採鐵馬隔離或綠化帶隔離方式保障人機安全。
本次賽事將機器人的關門時間設置為 3 小時 30 分鐘左右。在比賽過程中，機器人可更換電池，也可通過更換機器人以接力形式參加全程比賽。
北京經濟技術開發區依據完賽時間、機器人更換次數進行綜合評價，比賽過程中更換機器人每次罰時 10 分鐘。
李全表示，今年參賽的機器人應具備人形外觀、可以實現雙足行走、奔跑等動作，而非輪式結構。在控制方式方面，機器人可以是手動遙控（包含半自主），也可以是完全自主控制方式。
值得注意的是，本屆比賽設置了完賽獎、最優耐力獎、最佳人氣獎、最佳步態獎、最佳形態創意獎等系列獎項，還為人形機器人研發團隊準備了豐厚獎勵，以表達對創新研發團隊辛勤付出的認可。
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