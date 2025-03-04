〈貴金屬盤後〉美元走疲、關稅擔憂推動 黃金自3周低點反彈漲逾1%

鉅亨網編譯許家華 2025-03-04 06:26

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黃金價格周一 (3 日) 漲逾 1%，自前一交易日觸及的 3 周低點回升，係因受美元走軟支撐，以及美國川普總統的關稅政策激起市場避險買盤。

現貨黃金上漲 1.1% 至每盎司 2,890.57 美元。

4 月交割的 COMEX 黃金期貨價格上漲 1.8%，至每盎司 2,901.1 美元。

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RJO Futures 高級市場策略師 Daniel Pavilonis 認為，黃金處於非常看漲的狀態，最終價格可能會遠高於 3,000 美元，考量到關稅和後續各國可能的報復行為，各國央行可能會進入市場並購買黃金。

美元指數跌逾 1%，脫離了上一交易日創下的兩周多高點，反映其疲弱，也令美元計價的黃金對持有其他貨幣的買家來說變得較便宜。

川普預計周一決定翌日起對來自加拿大和墨西哥的進口產品徵收何種程度的關稅。上周川普也威脅對中國徵收額外 10% 的關稅，該措施也將於周二生效，累計關稅將達到 20%。

投資者還將關注周三公佈的 ADP 就業報告 (小非農報告) 和周五公佈的美國非農業就業報告，以尋找更多有關聯準會 (Fed) 貨幣政策的線索。

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