點讚DeepSeek！陸全國人大記者會回應13問題 涵蓋AI、民營經濟、地方債與關稅議題

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-04 16:20

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中國十四屆全國人大三次會議今 (4) 日在北京人民大會堂舉行記者會，大會發言人婁勤儉在 1 個半小時的記者會上，回答中外媒體關於中國經濟形勢、AI、民營經濟立法進程、地方政府化債、美加徵關稅等 13 個問題。

婁勤儉表示，中國經濟從來都是在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大，對中國經濟的前景充滿信心。DeepSeek 公司取得的重大進展，代表著一批中國公司在 AI 領域的崛起，可以看到中國在科技發展上的創新性和包容性。

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在被問到如何看待當前中國經濟形勢和發展前景時，婁勤儉表示，不可否認，當前外部環境帶來的不利影響加深，經濟運行仍面臨不少困難和挑戰。從國際看，世界經濟政治不確定性上升，穩定外需面臨的困難挑戰加大。從國內看，國內需求不足，部分企業生產經營困難，「但我們更要看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變」。

對於中國 DeepSeek 公司在發展 AI 大模型方面取得前所未有的突破，引起國際社會廣泛關注，婁勤儉回應稱 DeepSeek 公司取得的重大進展，代表著一批中國公司在 AI 領域的崛起，由中青年組成的主創團隊正在挑起中國科技事業進步的大樑，值得點讚。DeepSeek 公司堅持開放開源的技術路線，開源共用推動 AI 技術在全球的普遍應用，為世界貢獻了「中國智慧」。

婁勤儉還說，「不可否認，人工智慧技術的發展也伴隨一系列難以預知的風險挑戰，在安全、社會治理、道德倫理等方面帶來眾多新課題。中國政府高度重視人工智慧技術的發展和風險防範」，並稱中國依法保護數據隱私和安全，同時反對泛化「國家安全」概念，反對將經貿科技問題政治化，中方提出《全球人工智慧治理倡議》，推動彌合科技鴻溝，避免科技創新成為「富國和富人的遊戲」。

全國政協委員、全國工商聯副主席齊向東表示，DeepSeek 橫空出世，彰顯中國在科技創新上的巨大潛力。隨著 AI 技術的深度應用，大模型所面臨的、所帶來的安全挑戰也日益嚴峻。

齊向東也建議，要從技術保障、制度保障、成果應用三方面入手，系統提升安全能力，確保 AI 安全發展。第一，建立適配大模型的縱深防禦體系，築牢 AI 安全根基，其次則是制定大模型安全強制合規要求，最後則是推廣「AI + 安全」創新成果落地，走好提升安全能力的必經之路。

至於民營經濟立法進程方面，婁勤儉說：「下一步，我們將根據常委會繼續審議情況和各方面的意見建議，認真做好草案修改完善工作，推動法律儘快出台。」

民營經濟促進法的立法工作受到社會廣泛關注。去年 12 月，民營經濟促進法 (草案) 由國務院提請全國人大常委會初次審議，今年 2 月又進行了再次審議。一審後，草案在中國人大網公佈，徵求社會公眾意見。

在化解地方債務風險上，婁勤儉指出，去年 11 月，十四屆全國人大常委會第十二次會議決定，批准增加 6 兆人民幣地方政府債務限額置換存量隱性債務。截至去年底，2024 年 2 兆人民幣置換債券額度全部發行完畢，大部分地區已完成置換。今年 2 兆人民幣置換債券發行相關工作也已啟動。

婁勤儉表示，下一步全國人大常委會將依照有關法律規定，加強政府債務管理情況的監督，特別是加強增加地方政府債務限額置換存量隱性債務實施情況的跟蹤監督，推動進一步加強政府債務管理，積極穩妥防範化解地方政府債務風險，加快建立同高品質發展相適應的政府債務管理機制，助力經濟社會持續健康發展。

當被問到美國對中國輸美產品額外加徵 10% 關稅今日生效是今年兩會重要議題，以及中方打算如何反擊並將如何與美國新政府打交道時，婁勤儉表示，國與國之間的貿易理應遵守世界貿易組織規則，貿易爭端也應在世貿組織框架內解決，希望美方與中方相向而行，通過平等磋商找到解決問題的辦法。