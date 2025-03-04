中國TECNO發表「全球最薄手機」 外觀神似iPhone17 Air
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-04 13:26
中國品牌傳音 TECNO 近日發表了一款「全球最薄智慧型手機」，厚度僅 5.75mm，外觀神似網傳的蘋果 iPhone 17 Air。
傳因這款超薄新機名為「Spark Slim」，為了實現極致的超薄設計，配置 5,200mAh 容量電池，以及 5,000 萬畫素雙主相機。不過，因官方稱之為概念機，因此 Spark Slim 是否短期內會量產上市，尚不確定。
根據傳音公開的資料，從外觀上看，Spark Slim 的背面設計和之前曝光的 iPhone 17 Air CAD 渲染圖幾乎一模一樣。它的相機模組是橫著放的，相機外面那個裝飾區域是條形跑道的樣。
後置相機有兩個，排列得併規整，簡潔又大方。手機正面是一塊 6.78 吋的 AMOLED 曲面屏；機邊框是金屬的，背板是玻璃的，尺寸是 162.7×75.3×5.75 毫米。
拍照方面，前置 1,300 萬畫素鏡頭，能應付日常自拍、打視訊電話的情況；背面有 5000 萬像素的雙攝，兩顆相機都是 5000 萬像素，能夠滿足用戶日常拍攝的各種需求。
2025 MWC 世界通訊大會於 3 月 3 日至 6 日在西班牙巴塞隆納登場，傳音預計在大會正式亮相 Spark Slim，進一步揭曉更多細節。
另一方面，三星在 1 月預告將推出 S25 Edge，機身厚度有望低於 6mm，而傳聞指出，蘋果 iPhone 17 Air 的機身最薄厚度可達 5.5mm，隨著三星、蘋果競推超薄手機，如今中國品牌也加入戰局，點燃全球超薄手機競爭戰火越燒越旺了。
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