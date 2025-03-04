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〈台幣〉匯市弱中透強 守住33元整數關卡

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-04 10:03

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台幣今日早盤守穩33元整數關卡。(鉅亨網資料照)

美國對加拿大、墨西哥和中國的關稅提高，美股恐慌，台北股匯市也連帶反映，加權指數今 (4) 日早盤跌超過 300 點，不過，匯市顯得平穩，最低僅貶值至 32.975 元，貶 5.8 分，守住 33 元心理大關。

新台幣今日以 32.91 元、升值 0.7 分開出後轉貶，開盤半小時最低來到 32.975 元，並未出現買匯恐慌潮，法人指出，此顯得盤勢弱中透強。


盤中日元強彈超過 0.4%，泰銖也升值 0.35% 左右，韓元升逾 0.2%，星元升 0.15% 上下，人民幣處平盤左右，新台幣貶約 0.1%。

由於美國總統川普確認對加拿大和墨西哥徵收的關稅，將於周二生效，而原本對中國進口商品實施的 10% 關稅提高至 20%，再加上美國其他經濟數據陸續公布，低於預期，顯示市場對關稅戰擔憂。

法人認為，隨著川普關稅戰威脅升溫、外資期貨空單大幅擴增至 4 萬口之上，提防台股技術面和籌碼面同步轉弱。

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