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鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估上修至1.8元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-04 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對海洋(SE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.74元上修至1.8元，其中最高估值2.3元，最低估值0.7元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.3(2.46)4.697.215.11
最低值0.7(0.7)0.91.065.11
平均值1.5(1.49)3.014.25.11
中位數1.8(1.74)34.235.11

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值185.35億221.28億257.64億254.47億
最低值163.80億191.46億218.21億254.47億
平均值166.85億203.90億235.17億254.47億
中位數165.82億202.00億230.56億254.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-3.39-3.84-2.960.27
營業收入43.85億99.60億124.56億130.81億

詳細資訊請看美股內頁：
海洋(SE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSE

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