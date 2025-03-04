鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估上修至1.8元，預估目標價為135.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-04 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對海洋(SE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.74元上修至1.8元，其中最高估值2.3元，最低估值0.7元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.3(2.46)
|4.69
|7.21
|5.11
|最低值
|0.7(0.7)
|0.9
|1.06
|5.11
|平均值
|1.5(1.49)
|3.01
|4.2
|5.11
|中位數
|1.8(1.74)
|3
|4.23
|5.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|185.35億
|221.28億
|257.64億
|254.47億
|最低值
|163.80億
|191.46億
|218.21億
|254.47億
|平均值
|166.85億
|203.90億
|235.17億
|254.47億
|中位數
|165.82億
|202.00億
|230.56億
|254.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.39
|-3.84
|-2.96
|0.27
|營業收入
|43.85億
|99.60億
|124.56億
|130.81億
詳細資訊請看美股內頁：
海洋(SE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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