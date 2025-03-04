金融時報爆：普丁密友尋求在美國支持下 重啟「北溪2號」天然氣管線

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-04 10:10

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俄羅斯總統普丁的一位密友，一直在策劃在美國投資者支持下，重啟俄羅斯通往歐洲的「北溪 2 號」（Nord Stream 2）天然氣管線，這個一度不可想像的舉動，凸顯了美俄和解的廣度。

據英國《金融時報》周日（2 日）報導，幾名了解相關討論的人士透露，爭取達成交易是前東德國家安全部官員瓦爾尼希（Matthias Warnig）的主意。2023 年之前，瓦爾尼希一直為天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業公司負責「北溪 2 號」母公司營運。

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這些人士表示，瓦爾尼希的計畫涉及借助美國商人的渠道，接觸川普團隊；其完整計畫是：通過祕密渠道促成烏克蘭戰爭結束，同時深化美俄經濟關係。

華盛頓官員說，川普政府一些知名人士知曉引入美國投資者的倡議，而且他們認為這是重建華盛頓與莫斯科關係的措施之一。

一位直接了解談判情況的人士透露，雖然已有若干投資者表達了投資意願，但是一個以美國為首的投資財團已與俄羅斯天然氣工業公司擬定停止制裁後達成一項交易的內容，但這名人士拒絕透露潛在投資者身分。

最近幾周歐盟高階官員已經知曉「北溪 2 號」相關討論。幾名了解討論情況的官員說，若干歐洲國家領導人對此感到擔憂，並且已經討論了相關問題。

「北溪 2 號」的兩條管線，一條在 2022 年 9 月被炸掉，一條每年可輸送 275 億立方公尺的天然氣，雖然沒受損，但從未使用。

上述協議障礙相當大，需要美國解除對俄羅斯的制裁，需要俄羅斯同意恢復戰爭期間中斷的天然氣銷售，還需要德國允許天然氣流向歐洲任何潛在買家。