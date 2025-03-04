烏克蘭總統：考量當前局勢 要換掉我並不容易

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-04 09:10

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烏克蘭總統澤倫斯基周日（2 日）在接受英國《Sky News》採訪時表示，要取代他並不容易，但他重申願意以辭職換取烏克蘭加入北約（NATO）。

澤倫斯基向《Sky News》表示：「如果他們想取代我，考量當前局勢，考量（我獲得的）支持，要換掉我並不容易。」

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「因為烏克蘭光舉行選舉沒用，你們還需要阻止我參選，這就更難了，看起來你們不得不跟我談判。」他說。

澤倫斯基稱：「我說過，我在交換加入北約的資格。那樣我就完成了使命。」

美國總統川普近期多次在公開場合批評澤倫斯基。2 月 18 日，在被問及烏克蘭沒有參與沙烏地阿拉伯談判時，川普批評了澤倫斯基的領導能力，表示澤倫斯基三年前就該結束這一切。

川普暗示，如果烏克蘭想在談判桌上有一席之地，就應該舉行選舉。

澤倫斯基隨後在 2 月 23 日表示，如果能帶來和平，他願意辭去總統職務，或者用他的辭職換取烏克蘭加入北約。