新光三越助廠商短期安置 進駐台中這二大飯店

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-03 15:33

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新光三越積極對台中中港店的氣爆意外善後，推動服務不間斷計畫，以協助廠商妥善短期安置，第二賣場第一階段已於 3 月 1 日在台中世界貿易中心展覽場一館展開，本周起將擴大業種與服務範圍，分別在林酒店、台中長榮桂冠開始。

新光三越說明，台中第二賣場的第 2 場活動將於林酒店 1 樓展開，由雅詩蘭黛集團和資生堂集團旗下共 13 個化妝品品牌共同參與，後續第 3 場活動也將在台中長榮桂冠酒店 3 樓展開，以女性服飾、潮流服飾為主，超過 12 個品牌加入。

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新光三越強調，將持續和廠商夥伴積極研擬短期安置方案，為專櫃同仁提供必要的支持。

另一方面，新光三越台中中港店依據台中市都發局備查的「安全評估人員進出計畫」，自上周六起展開專櫃同仁入館領取私人物品作業，台中市都發局到場督導，警察局和消防局協助管制，相關作業順利進行中。