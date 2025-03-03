AI持續火熱！陸手機廠集體轉向 PC、平板及可穿戴設備 專家：硬體革新浪潮將至

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-03 14:20

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自 2023 年全球掀起 AI 熱潮以來，中國各大手機廠商發生根本性的改變，對 PC、平板電腦、可穿戴設備等「副業」開始重視起來，因這些品項的產品並不能帶來可觀的營收，另一方面則是因為並非強項，投入可能既賺不到錢，又打不過細分領域的主要玩家。

自年初 DeepSeek 橫空出世之後，包括榮耀在內，聯想、華為、OPPO、vivo、魅族等多個手機廠商紛紛宣佈接入或即將接入 DeepSeek。上周三 (2 月 26 日)，中國手機廠商榮耀也正式發佈今年首款重大筆電產品 MagicBook Pro 14，據悉搭載了 DeepSeek 深度賦能的 YOYO 助手。

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在 PC 領域，去年 9 月聯想一口氣發佈十多款 AI PC，並且將價格線拉到 800 美元，在雲棲大會上又推出包括 AI PC 在內的「全棧 AI」解決方案。

在平板電腦領域，早在去年 8 月的鴻蒙智行享界 S9 和華為全場景新品發佈會上，華為發佈的 MatePad Air 就搭載自研的 AI 大模型。

可穿戴設備也是中國各大手機廠商另一重要戰場，像是小米 AI 眼鏡即將推出的消息更一度甚囂塵上，但上周四 (2 月 27 日) 發布會上，小米則只推出小米耳機。

當把「副業」搬到台前，手機廠商們的非手機業務收入佔比也在顯著提升。

去年上半年，華為平板電腦出貨量年增 77% 至 420 萬台，市佔率 28%，PC 出貨量年增 15% 至 210 萬台，市佔 12%。此外，小米去年第三季財報顯示，該公司全球可穿戴產品出貨量年增超 50%。

當手機廠商們加速「多終端協同」戰略，終端設備的產業格局正被重塑，而這種生態化競爭，也正在倒逼傳統 PC 廠商加速轉型，惠普、戴爾等傳統電腦大廠正在急於收購 AI 演算法，或選擇與 AI 演算法公司合作，俾使自己能夠儘快推出針對垂直場景的智慧終端，不被手機廠商們搶奪最後一塊蛋糕。

專家指出，手機廠商集體轉向的背後，是手機市場的成長困境。根據 Counterpoint 手機銷量月度報告的數據，中國智慧手機銷量去年第四季年減 3.2%，是去年唯一出現同比下滑的季度。消費者換機週期延長至將近 4 年，行業進入「零和博弈」階段。

但與此同時，生成式 AI 的爆發打開了新視窗，尤其是今年 DeepSeek 的出現，開源的屬性跟大幅降低 AI 模型推理成本的核心技術，使得手機廠商們的「AI + 多終端」戰略如虎添翼。

不過，過去一、兩年 AI 手機概念雖很火熱，幾乎所有的主流手機廠商也都推出了自己的 AI 手機，但與積極回應的各家手機廠商相比，在消費者端，AI 手機並未帶來想像中的換機熱潮。目前，各家廠商的 AI 功能雖已有了長足進步，但仍算不上剛需。

商業模式能否正向循環的前提是，廠商必須要擁有以 AI 重構用戶體驗的能力。

伴隨 AI 技術的持續爆發，終端設備的核心價值都將被重構，而從 PC 等「副業」產品開始，硬體革新浪潮即將到來。

市場分析機構 Canalys 最新預測數據顯示，AI PC 今年出貨量料將超過 1 億台，占 PC 總出貨量的 40%，到 2028 年將達 2.05 億台，2024 年至 2028 年期間的年複合增長率將達到 44%。

但這僅是市場轉型的開始，隨著人們對生活品質追求的不斷升級，消費者愈發傾向於選擇那些能夠帶來更為便捷、智慧、個人化體驗的產品。

另據北京恆州博智國際信息諮詢有限公司公佈的數據，2023 年中國 AI 終端市場的銷售收入達 344.11 億元，2030 年有望達到 14812.30 億元，2024 年至 2030 年年複合增長率將達 37.33%。

當 AI 讓終端突破形態限制，消費電子的創新空間被無限拓展。當 PC 能理解創作意圖、手錶可預判健康風險、眼鏡可構建空間認知時，硬體價值不再取決於處理器或像素數量，而是感知、決策與進化能力，手機廠商的跨界競爭，正是為搶佔下一代人機交互的入口。