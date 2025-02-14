〈財報〉不甩奢侈品普遍買氣低迷影響 愛馬仕Q4業績優預期 股價聞訊飆逾5%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-14 17:00

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柏金包製造商愛馬仕 (Hermes) 今(14)日公佈去年第四季暨全年業績，上季銷售額成長 17.6% 至 39.6 億歐元，優於接受 LSEG 調查分析師平均預期的 36.9 億歐元，顯示在動蕩的奢侈品市場中，對高檔產品的需求依然強勁，這也激勵該奢侈品製造商在法國開盤大漲逾 5%，衝破每股 2900 歐元大關。

愛馬仕表示，按固定匯率計算，去年全年銷售額成長 14.7% 至 152 億歐元，高於 LSEG 預期的 149.4 億歐元。

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近年來，愛馬仕避開了奢侈品行業的普遍低迷現象，其他品牌則因成本上升和創新有限而面臨挫折。

愛馬仕執行長 Axel Dumas 指出，在動盪的宏觀經濟環境下，客戶的忠誠度是維持銷售成長的關鍵。

Dumas 在一份聲明中說道：「2024 年，在更不確定的經濟和地緣政治背景下，業績的穩健表現證明愛馬仕模式的實力以及公司團隊的敏捷性，對此我表示熱烈的感謝。」

愛馬仕在全球所有地區的銷售額均實現成長，即使主要的中國奢侈品市場普遍疲軟，但在日本以外的亞太地區，去年第四季銷售額仍年增 9%。

按銷售品項來看，佔總收入將近一半的皮件和馬具業務在去年第四季成長最快，達 21.7%。

展望未來，這一法國時尚品牌預測今年收入將繼續成長，並稱對今年充滿信心，但未提供具體數字。

不過，Dumas 在財報會議上指出，目前要預測整個行業的「拐點」仍為時太早，但稱今年將在全球漲價 6% 至 7%。