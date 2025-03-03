中國全國政協會議議程來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-03 14:00

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據《新華社》上周六（1 日）報導，中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會常務委員會第十次會議決定：中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議於 3 月 4 日在北京召開，建議會議的主要議程是：

1. 聽取和審議中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告和全國政協十四屆二次會議以來提案工作情況的報告。

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2. 列席中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第三次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告。

《新華社》周日在政論欄目「鍾華論」發表題為「共同奔向中國式現代化的美好未來」的文章，稱去年第二、第三季中國經濟下行壓力逐漸加大。當此關鍵時刻，9 月 26 日，中共總書記習近平召開中央政治局會議，研判形勢，果斷推出一攬子增量政策。進入 10 月，社會信心有效提振，經濟明顯回升。

「中國已經找到了成功的現代化發展道路…… 相信中國將保持發展繁榮，為世界的和平和發展作出更大貢獻。」如新加坡國務資政李顯龍所說，越來越多國家和機構看好中國，以實際行動為中國發展前景投下「信任票」。

《新華社》指出，世界銀行、國際貨幣基金（IMF）等國際機構上調 2025 年中國經濟成長預期，特斯拉上海儲能超級工廠正式投產，德國西門子、日本豐田汽車、法國賽諾菲等外企紛紛採取行動，進一步深耕中國市場，期待實現更大發展。