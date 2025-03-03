中國「兩會」前夕 新華社重溫習近平講話：我是一貫支持民營企業

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-03 16:00

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在中國全國「兩會」前夕，《新華社》周日（2 日）重溫中共總書記習近平講話，強調習近平一貫支持民營企業。

據《新華社》報導，2022 年 12 月 15 日，中共召開二十大後第一次中央經濟工作會議。習近平在講話中談到民營經濟發展時語氣堅定：「黨的二十大報告鮮明提出『促進民營經濟發展壯大』，這是長久之策，不是權宜之計。」

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「我是一貫支持民營企業的，也是在民營經濟比較發達的地方幹過來的。」《新華社》說，習近平對民營經濟、民營企業的支持由來已久。

在今年 2 月 17 日民營企業座談會上，習近平勉勵民營企業和民營企業家「在困難和挑戰中看到前途、看到光明、看到未來，保持發展定力、增強發展信心，保持愛拚會贏的精氣神」。

與此同時，據《環球網》報導，中國人民銀行（央行）周日發布公告，稱上周五央行、全國工商聯、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局聯合召開金融支持民營企業高品質發展座談會，以下是五個部門提出的要求：

ㄧ是要實施好適度寬鬆的貨幣政策，發揮好結構性貨幣政策工具作用，強化監管引領，引導金融機構對各類所有制企業「一視同仁」，增加對民營和小微企業信貸投放。

二是執行好金融支持民營經濟 25 條舉措，健全民營中小企業增信制度，加快提出規範供應鏈金融業務政策文件。

三是強化債券市場制度建設和商品創新，持續發揮「第二支箭」撬動引領作用。

四是抓好「科創板 8 條」、「服務現代化產業體系 16 條」、「併購 6 條」等政策落實，支持民營企業通過資本市場發展壯大。

五是金融機構要強化金融服務能力建設，進一步暢通民營企業股、債、貸等多元化融資渠道，加大各類金融資源要素投入，將民營企業金融服務做實、做深、做精。