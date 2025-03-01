〈貴金屬盤後〉美元強勢 黃金創3個月來最大單周跌幅

鉅亨網編譯許家華 2025-03-01 06:57

‌



黃金價格周五 (28 日) 跌逾 1%，因美國通膨數據符合預期，美元維持在兩周高位附近。該數據暗示聯準會 (Fed) 可能對進一步降息採取謹慎立場。

現貨黃金下跌 1%，至每盎司 2,846.19 美元。黃金本周下跌 3.1%，為去年 11 月以來最大單周跌幅。

4 月交割的 COMEX 黃金期貨價格下跌 1.6%，至每盎司 2,848.50 美元。

‌



Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示：「我認為影響黃金和白銀市場的主要因素是獲利了結交易延續了一周，以及強勁的美元指數。」

由於投資人對川普總統的政策可能帶來的價格壓力保持謹慎，華爾街主要股指開盤表現低迷。Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示：「股市的損失加劇了對黃金的去槓桿壓力，因此黃金在周一創下歷史高點後市場開始拋售的行為持續進行。」

1 月個人消費支出 (PCE) 物價指數上漲 0.3%，符合預期，而 12 月該指數未經修正上升 0.3%。道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 認為 PCE 數據對 Fed 預期定價並沒有發生實質性變化，因此最終對金價的影響並不大。

期貨市場周五維持押注，認為 Fed 今年 6 月將恢復下調短期借款利率，從而削弱不孳息的黃金之吸引力。

川普周四表示，美國對墨西哥和加拿大商品徵收 25% 關稅的政策將於 3 月 4 日生效，同日起也將對中國進口商品徵收額外的 10% 關稅。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 0.8% 至 31 美元。

現貨鉑金下跌 1.1% 至 938.50 美元。

現貨鈀金下跌 0.6% 至 914 美元。

三種金屬本月均走跌。