〈貴金屬盤後〉美元走強 市場關注PCE數據 黃金跌至逾兩周以來最低

鉅亨網編譯許家華 2025-02-28 06:46

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隨著美元走強，黃金價格周四 (27 日) 跌至逾兩周以來最低水準，係因投資者等待關鍵通膨數據，以了解美聯準會 (Fed) 的貨幣政策路徑。

現貨黃金下跌 1.1%，至每盎司 2,885.13 美元。交易時間稍早，金價觸及 2 月 12 日以來的最低水準。

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受避險資金推動，黃金價格周一創下 2,956.15 美元的歷史新高。

4 月交割的 COMEX 黃金期貨價格下跌 1.2%，至每盎司 2,895.9 美元。

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「黃金走勢非常明顯，這些短期波動和一些獲利回吐只是周期的正常部分。」

美元指數上漲 0.7％，使得以美元計價的黃金對於其他貨幣的持有者來說更加昂貴。

投資者的焦點目前轉向周五將公佈的美國個人消費支出（PCE）指數，根據路透社調查，PCE 預計將維持在 0.3%。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，由於市場擔心 Fed 恐更不願意降息，若 PCE 數據與預估值有顯著偏差，恐將引發負面反應。

目前市場預期 Fed 今年將至少降息兩次，預計全年將降息約 55 個基點。

投資者還在等待周四稍晚幾位官員的演講，以了解美國貨幣政策的見解。

同時，美國總統川普周四表示，美國對墨西哥和加拿大進口產品加徵關稅的計畫將於 3 月 4 日如期生效，且中國也會在當天起加徵 10% 關稅。

Ebkarian 表示，黃金價格很有可能在未來 30 天到 60 天內突破每盎司 3000 美元，端視市場對關稅的反應。

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