search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐特克(ADSK-US)EPS預估上修至9.45元，預估目標價為339.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:16


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對歐特克(ADSK-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.26元上修至9.45元，其中最高估值9.94元，最低估值8.92元，預估目標價為339.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.94(9.94)11.7512.6314.05
最低值8.92(8.78)10.0411.5814.05
平均值9.39(9.24)10.7112.2714.05
中位數9.45(9.26)10.7512.5714.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值70.87億78.52億87.03億95.14億
最低值67.30億75.23億83.07億95.14億
平均值69.13億76.76億84.42億95.14億
中位數69.31億76.63億83.85億95.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS5.442.243.784.19
營業收入37.91億43.98億49.45億54.40億

詳細資訊請看美股內頁：
歐特克(ADSK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSADSK

相關行情

台股首頁我要存股
歐特克282.35-1.16%

延伸閱讀


Empty