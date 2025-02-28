鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐特克(ADSK-US)EPS預估上修至9.45元，預估目標價為339.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:16
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對歐特克(ADSK-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.26元上修至9.45元，其中最高估值9.94元，最低估值8.92元，預估目標價為339.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.94(9.94)
|11.75
|12.63
|14.05
|最低值
|8.92(8.78)
|10.04
|11.58
|14.05
|平均值
|9.39(9.24)
|10.71
|12.27
|14.05
|中位數
|9.45(9.26)
|10.75
|12.57
|14.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|70.87億
|78.52億
|87.03億
|95.14億
|最低值
|67.30億
|75.23億
|83.07億
|95.14億
|平均值
|69.13億
|76.76億
|84.42億
|95.14億
|中位數
|69.31億
|76.63億
|83.85億
|95.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.44
|2.24
|3.78
|4.19
|營業收入
|37.91億
|43.98億
|49.45億
|54.40億
詳細資訊請看美股內頁：
歐特克(ADSK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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