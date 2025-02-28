鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球保健(UHS-US)EPS預估上修至18.57元，預估目標價為228.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 02:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對環球保健(UHS-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.29元上修至18.57元，其中最高估值21.3元，最低估值16.82元，預估目標價為228.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.3(20.08)
|22.36
|23.89
|最低值
|16.82(16.82)
|18.4
|22.25
|平均值
|18.62(18.09)
|20.41
|23.07
|中位數
|18.57(18.29)
|20.08
|23.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|172.75億
|186.86億
|191.91億
|最低值
|165.66億
|175.46億
|191.91億
|平均值
|168.54億
|178.37億
|191.91億
|中位數
|168.21億
|177.32億
|191.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|11.10
|11.99
|9.23
|10.35
|17.16
|營業收入
|115.59億
|126.42億
|133.99億
|142.82億
|158.28億
詳細資訊請看美股內頁：
環球保健(UHS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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