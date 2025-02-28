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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球保健(UHS-US)EPS預估上修至18.57元，預估目標價為228.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 02:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對環球保健(UHS-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.29元上修至18.57元，其中最高估值21.3元，最低估值16.82元，預估目標價為228.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值21.3(20.08)22.3623.89
最低值16.82(16.82)18.422.25
平均值18.62(18.09)20.4123.07
中位數18.57(18.29)20.0823.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值172.75億186.86億191.91億
最低值165.66億175.46億191.91億
平均值168.54億178.37億191.91億
中位數168.21億177.32億191.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS11.1011.999.2310.3517.16
營業收入115.59億126.42億133.99億142.82億158.28億

詳細資訊請看美股內頁：
環球保健(UHS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUHS

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