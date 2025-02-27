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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至1.14元，預估目標價為34.87元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.12元上修至1.14元，其中最高估值1.49元，最低估值1.03元，預估目標價為34.87元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.49(1.65)1.912.923.63
最低值1.03(0.67)1.181.533.63
平均值1.21(1.17)1.722.343.63
中位數1.14(1.12)1.812.393.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值227.45億342.15億457.07億446.76億
最低值210.62億253.59億288.76億352.07億
平均值215.36億288.55億363.83億399.42億
中位數214.03億282.50億373.80億399.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.13-0.05-0.311.68
營業收入13.70億41.88億67.25億174.81億

詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLI

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