裕山去年淨利創新高EPS達5.06元擬配發3元 股息殖利率逾6%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-27 15:32

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裕山環境工程 (7715-TW) 今 (27) 日通過去年財報，2024 年稅後純益以 1.47 億元創新高，年增 54.09%，每股純益達 5.06 元，董事會決議對去年股利配發 3 元現金股息，依今天裕山收盤價 49.4 元計算，股息現金殖利率達 6.07%。

裕山環境工程 2024 年第四季營收達 4.82 億元，毛利率 22.26%，季增 0.56 個百分點，年減 1.19 個百分點，稅後純益 4704 萬元，季增 56.61%，年減 60.8%，單季每股純益 1.61 元。

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裕山環境工程 2024 年營收達 17.15 億元，毛利率 21.21%，年增 3.77 個百分點，稅後純益 1.47 億元創新高，年增 54.09% 每股純益達 5.06 元。

裕山主要從事土壤及地下水污染場址整治 (簡稱土水整治)、廢棄物處理及污染防治設備銷售等業務。裕山具有技術優勢，可提供從汙染調查、整治規劃到設計施作一條龍，營運模式具備高度彈性。裕山已在大陸市場布局並取得初步實績。

由於台灣近年來生活廢棄物處理問題日益嚴重，因此裕山跨足生活廢棄物的處理業務，如雲林縣政府的 MBT 標案，將生活廢棄物經分選制作為固體衍生性燃料 (SRF)，作為「代煤」使用，將「轉廢為能」的概念化為實際可行的方案，除了解決廢棄物處理的問題，更有助達到淨零碳排的目標。

裕山近年來持續提供雲林縣政府 MBT 處理服務，將生活垃圾轉化成 SRF 後再提供予麥寮台塑的鍋爐以取代部分燃煤使用，是目前台灣唯一將 MBT 製程應用至生活垃圾處理的案例。同時，裕山設計的 MBT 系統已成功將生活廢棄物處理的廢料量降至 17%，與一般焚化爐的廢料量約當，近期更取得高雄仁武廠 BOT 案第一階段之第一順位資格。

裕山提供完整的⼀條龍環境整治工程服務，高雄煉油廠整治挹注近年獲利，並且透過與德商 IEG 合作切入門檻較高的現地整治。考量高雄煉油廠為入帳高峰，MBT 產能利用提升改善毛利率；加上裕山在中國⼟污市場已有所實績，且和 IEG 合作採取地下水循環井技術執行現地整治作業，中國⼟污市場貢獻未來成⻑可期，可樂觀看待中⻑期獲利成⻑動能。