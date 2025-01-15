裕山上櫃掛牌歡度蜜月 早盤最高49.8元漲幅25%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-15 10:09

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裕山環境工程 (7715-TW) 今 (15) 日掛牌上櫃，在法人估 2025 年營收仍能達成雙位數成長同時，股價早盤達 49.8 元，上漲幅度達 25.7%，上櫃環工業者基士德 - KY(6641-TW) 也對裕山持股逾 22%，兩者的結盟有利於更廣泛地區及業務開拓。

裕山去 (2024) 年前三季合併營收達 12.33 億元，營收創歷史新高，2024 年前三季稅後純益 1 億元，每股純益已達 3.45 元。2024 年全年營收 17.15 億元，創新高，年增 17.34%。

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裕山主要從事土壤及地下水污染場址整治 (簡稱土水整治)、廢棄物處理及污染防治設備銷售等業務。裕山具有技術優勢，可提供從汙染調查、整治規劃到設計施作一條龍，營運模式具備高度彈性。裕山已在大陸市場布局並取得初步實績。

由於台灣近年來生活廢棄物處理問題日益嚴重，因此裕山跨足生活廢棄物的處理業務，如雲林縣政府的 MBT 標案，將生活廢棄物經分選制作為固體衍生性燃料 (SRF)，作為「代煤」使用，將「轉廢為能」的概念化為實際可行的方案，除了解決廢棄物處理的問題，更有助達到淨零碳排的目標。

裕山近年來持續提供雲林縣政府 MBT 處理服務，將生活垃圾轉化成 SRF 後再提供予麥寮台塑的鍋爐以取代部分燃煤使用，是目前台灣唯一將 MBT 製程應用至生活垃圾處理的案例。同時，裕山設計的 MBT 系統已成功將生活廢棄物處理的廢料量降至 17%，與一般焚化爐的廢料量約當，近期更取得高雄仁武廠 BOT 案第一階段之第一順位資格。