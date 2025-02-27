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鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估下修至24.2元，預估目標價為655元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2024年EPS預估：中位數由24.44元下修至24.2元，其中最高估值24.72元，最低估值23.85元，預估目標價為655元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值24.72(25.2)28.732.85
最低值23.85(23.85)25.8428.67
平均值24.25(24.44)27.1130.56
中位數24.2(24.44)27.130.19

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值37,514,00044,330,37050,000,320
最低值36,678,00040,809,00044,824,600
平均值37,021,31042,237,85047,161,410
中位數36,828,50042,470,00046,734,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS18.8724.7518.7715.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,790,46239,736,17335,917,24728,175,401

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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