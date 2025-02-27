鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估下修至24.2元，預估目標價為655元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2024年EPS預估：中位數由24.44元下修至24.2元，其中最高估值24.72元，最低估值23.85元，預估目標價為655元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|24.72(25.2)
|28.7
|32.85
|最低值
|23.85(23.85)
|25.84
|28.67
|平均值
|24.25(24.44)
|27.11
|30.56
|中位數
|24.2(24.44)
|27.1
|30.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|37,514,000
|44,330,370
|50,000,320
|最低值
|36,678,000
|40,809,000
|44,824,600
|平均值
|37,021,310
|42,237,850
|47,161,410
|中位數
|36,828,500
|42,470,000
|46,734,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.87
|24.75
|18.77
|15.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,790,462
|39,736,173
|35,917,247
|28,175,401
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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