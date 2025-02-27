麥格理：未來五年人形機器人年複合增長率超過70% 陸供應鏈具備3優勢

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-27 09:20

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麥格理證券最新表示，人形機器人主題將引領未來十年發展，未來五年年複合增長率 (CAGR) 將超過 70%，而中國供應鏈在技術、創新和成本效益方面具備顯著優勢。

對於馬斯克曾預估特斯拉在 2027、2028 年可實現 50 至 100 萬台產量，但麥格理對這位億萬富翁的預測稍顯謹慎。

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麥格理則預估，2031 年和 2035 年全球人形機器人產量將分別達到 110 萬和 630 萬台，而明年人形機器人平均售價約為 7.4 萬美元 (約 245 萬台幣)，到 2035 年降至約 2.2 萬美元 (約 73 萬台幣)，屆時全球市場規模有望達 1390 億美元，2026 年至 2035 年的 CAGR 為 50%。

除特斯拉外，中國參與者也有很多如宇樹科技、傅里葉智慧和艾吉機器人等。

該券商指出，涉足特斯拉供應鏈對相關企業影響重大，其中對綠的諧波 (LHDS) 影響最大，其次是三花智控、恆立液壓和雙環傳動。儘管年初至今相關股票價格顯著上漲，但隨著實際生產逐步落地，仍存在投資機遇。

麥格理認為，人形機器人有望成為 AI 在現實世界應用的最佳載體。在特斯拉人形機器人供應鏈潛在受益企業中，該券商點名三花智控 (執行器)、綠的諧波(諧波減速器)、恆立液壓(滾珠絲杠、線性執行器)、雙環傳動(行星減速器) 和匯川技術(伺服、電機)。

敏感性分析顯示，若特斯拉在 2027 年至 2028 年實現 50 到 100 萬台人形機器人的生產，對綠的諧波、三花智控、恆立液壓和雙環傳動的影響最大。

至於股價評等與估值方面，麥格理重申對雙環傳動、匯川技術和三花智控的「優於大盤」 評等，三花智控目標價從 26 元上調至 38.2 元，預期本益比從 27.4 倍上調至 35 倍，對恆立液壓維持「中性」 評等，目標價從 55.5 元上調至 80.50 元，預期本益比從 25 倍上調至 30.7 倍，對綠的諧波則維持「 弱於大盤」評等，目標價從 56.4 元上調至 73.4 元，預期本益比維持 60 倍不變。