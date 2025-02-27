盤中速報 - MANTRA大跌8.18%，報7.12美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 07:35
MANTRA(OM)在過去 24 小時內跌幅超過8.18%，最新價格7.12美元，總成交量達0.56億美元，總市值69.15億美元，目前市值排名第 16 名。
近 1 日最高價：7.9美元，近 1 日最低價：7.04美元，流通供給量：972,979,972。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.04%
- 近 1 月：+64.84%
- 近 3 月：+112.79%
- 近 6 月：+753.62%
- 今年以來：+105.51%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 以太幣大跌8.99%，報2,259.14美元
- 盤中速報 - SOL大跌8.17%，報131.62美元
- 盤中速報 - RAY大跌8.1%，報2.325美元
- 盤中速報 - 哈希圖大漲8.9%，報0.198美元
下一篇