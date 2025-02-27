鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過50.87億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達50.8%
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格84,733.26美元，24小時漲跌幅-4.51%；以太幣(ETH)現報價格2,347.21美元，24小時漲跌幅-5.51%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達50.87億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達21億美元；USDC(USDC)24小時成交量達17.71億美元。
24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅50.8%；Clover Finance(CLV)24小時漲幅10.7%；Auction(AUCTION)24小時漲幅8.65%。
24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅13%；Celestia(TIA)24小時跌幅8.89%；Aptos(APT)24小時跌幅10.4%。
近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅83.2%；RAY(RAY)近一週漲幅46.3%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅24.2%。
近一週跌幅：STPT(STPT)近一週跌幅30.7%；RUNE(RUNE)近一週跌幅28.7%；Auction(AUCTION)近一週跌幅20.2%。
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