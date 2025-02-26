〈能源盤後〉關稅威脅損害需求前景 原油跌至年內最低

鉅亨網編譯許家華 2025-02-26 05:34

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原油期貨價格周二 (25 日) 收在今年最低水準，美國對加拿大和墨西哥徵收關稅的計畫預計下周生效，這將對經濟和能源需求造成衝擊。

前一日因美國對伊朗實施新一輪制裁，限制其原油出口，油價周一因而小幅收高。

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能源商品價格

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.76 美元或 2.4%，收每桶 73.02 美元。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.77 美元或 1.5%，收每桶 68.93 美元。

道瓊市場數據顯示，近月 Brent 和 WTI 期貨價格收在 12 月以來的最低水準。

3 月交割汽油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 1.97 美元。

3 月交割熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 2.39 美元。

3 月交割天然氣價格上漲 4.2%，收每百萬 Btu 4.17 美元。

市場驅動力

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示：「原油價格前景仍然偏向下行，未來石油需求存在不確定性，因為美國關稅威脅給全球經濟增長蒙上陰影。」

美國川普總統周一表示，在 30 天的暫停期結束後，對加拿大和墨西哥能源產品徵收 10% 的關稅將在下周生效。

同時，美國財政部和國務院週一表示，將對多個司法管轄區內 30 多名個人和船隻實施制裁，因為他們參與了伊朗石油相關產品的銷售和運輸。

GivTrade 董事長兼創始人 Hassan Fawaz 表示：「美國的目標是將伊朗的原油出口降至零，而制裁加劇了 OPEC 最大產油國之一的供應風險。如果其他 OPEC 成員國不彌補供應缺口，就會出現供應短缺，從而可能導致價格上漲。」

他補充道，俄烏戰爭持續也「增加了一層地緣政治風險，俄羅斯的供應可能會改變。若放寬對俄羅斯的制裁，全球供應可望增加，進而對價格造成下行壓力。」

總體而言，「雖然地緣政治緊張局勢可能繼續提供短期支撐，但更廣泛的需求擔憂和不斷變化的供應動態可能會導致石油市場波動。」Fawaz 說。

美國方面，交易員正等待美國能源資訊局 (EIA) 周三將發布的上周美國石油供應數據。