〈台幣〉川普揮關稅大刀股匯雙殺 貶8.5分險守32.8關卡
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-25 19:50
川普揮起關稅大刀，帶動避險情緒升溫，美元指數轉強，台北股匯今 (25) 日同步嚇趴，加權指數終場下跌近 280 點，摜破 23300 點，新台幣兌美元匯率走弱，盤中一度貶逾 1 角，但在央行調節下，貶值力道收斂，終場驚險守住 32.8 元關卡，以 32.795 元、貶 8.5 分作收，終止連 2 升，台北及元太外匯總成交值放大至 16.435 億美元。
新台幣兌美元今天以 32.78 元開盤後，隨即摜破 32.8 元關卡，盤中最低下探 32.835 元、貶值多達 1.25 角。
外匯交易員指出，外資今天明顯加大匯出力道，尤其是在下午，投信美元買盤出籠，把匯價打到全日最低，但出口商月底有例行性拋匯，加上央行尾盤介入調節，使得新台幣匯價貶值幅度縮小，終場貶值 8.5 分，收在 32.795 元。
外電報導，美國總統川普 (Donald Trump) 表示，美國對加拿大和墨西哥進口商品的全面性關稅，為期一個月的暫緩期限於下周到期後，將會如期生效。除了關稅與通膨疑慮，上周公布的一系列疲弱經濟數據，也讓投資人對經濟成長前景感到憂慮。美國那斯達克指數及費城半導體指數 24 日連袂重挫。
根據央行統計，美元指數再度轉強，上漲 0.19%，亞幣普遍走弱，韓元貶值 0.34%，新台幣貶值 0.26%，人民幣貶 0.21%，新加坡幣亦貶 0.2%，而日元則逆勢升值 0.12%。
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