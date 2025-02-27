中國全國「兩會」前瞻：2025全年經濟成長目標怎麼定？

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-27 07:30

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中國全國「兩會」臨近，十四屆全國人大三次會議和全國政協十四屆三次會議將分别於 3 月 4 日及 5 日在北京召開。

據《財華網》周二（25 日）報導，針對 2025 年中國國內生產毛額（GDP）成長目標的問題，多家投銀都預估會設定在 5% 左右。

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中信證券在研究報告中表示，預測 2025 年中國 GDP 增速目標為 5% 左右，消費者物價指數（CPI）增速目標為 2% 左右。

據《第一財經》報導，工銀國際首席經濟學家程實表示，2025 年政府預期目標的設定，將綜合考量國內外經濟形勢和當前發展階段的核心需求，整體思路仍堅持「穩中求進」。程實說，全年經濟成長目標可能設定在 5% 左右。

今年年初，在各地召開的地方「兩會」上，31 個省（自治區、直轄市）公布 2025 年經濟社會發展的主要預期目標，有 20 個省份將 GDP 成長目標設在 5% 以上。

財政政策和貨幣政策是「兩會」重要議題，中國人民銀行（央行）總裁潘功勝近日表示，將實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，強化宏觀經濟政策逆周期調節。

西部證券預料，今年的財政政策擴張力度將加大、發力靠前。

中信證券認為，為更好地支撐經濟發展，中國政府可能會把 2025 年赤字率提高至 4% 左右；新增專項債規模增至人民幣 4.2 兆～4.5 兆元左右；用於「兩新」的資金規模提高至 5,000 億～6,000 億元左右。

此外，中國多地將擴内需、提振消費列為首要經濟工作任務，今年「兩會」關於擴内需的政策值得關注。