具備動能的股票趨勢可以延續多久? 如何使用動能因子?
鉅亨研報 2025-02-26 16:25
在過去我們分享過很多動能交易的量化文章, 那到底具備動能的股票可以維持多久的多頭趨勢呢? 今天我們就一起來看一些數據吧!
首先我們要定義甚麼是動能交易? 可以使用股價、技術面強勢去捕捉, 本文使用的是上月漲幅排行前 10 名的股票作為下個月初的股票清單, 這邊引用的概念就是時間序列動能的方式, 認為在過去一段時間表現好的股票, 會延續先前趨勢。
所以我們去統計 2020~2024 年每個月裡, 上個月漲幅排行前 10 名的股票在持有 240 日的平均報酬會是如何:
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雖然在剛買入資產的幾天有小幅拉回, 但是整體資產的平均報酬蠻高、且趨勢有延續性, 不會看到走勢圖的起落有很大差距, 而長期的趨勢也可以走到 180 日左右。
所以如果我們去買入上個月強勢的股票, 長期來看, 即使股價已經走高, 但趨勢可以延續下去的時間可能比我們想的都要久。
透過上方統計我們了解了使用動能因子對報酬應該有正向效果, 但是不建議直接拿上月強勢股去投資, 原因是市場的結構是越來越複雜, 雖然價格是最終大家看到的結果, 但是任何的消息都可能導致價格扭轉先前趨勢, 所以更建議將對能因子結合其他的數據一起使用!
比如說每個月都會開營收數據, 哪檔股票營收開得好, 是否有可以介入的機會? 都是投資人會關注的議題, 但是我認為的營收開得好和市場認為的是一致的嗎? 是不是偶而會發生營收數據明明很正向, 但股價卻不漲反跌的情況呢? 這時候如果可以搭配動能因子, 就能夠更好的利用股價來檢視市場對於開營收好壞的方向。
直接進入到大家熟悉的測試環節, 透過 XQ 回測幫助我們了解實際應用的可行性。首先我先回測一個當月營收創近 6 個月新高時, 持有 20 期, 停損 15% 在近五年的報酬為何?
接著我們看看如果營收創 6 個月新高且股價創 N 日高時, 報酬是否會更好, 在這邊限制要在開營收 2 日內進場, 也就是假如營收開得好但是股價沒有在期間內表態, 那就不會買進。
從下面的回測圖就可以看到, 當從原本營收創高的因子在加入動能因子後, MDD 小幅提升、勝率也只有微幅下降, 可是整體的報酬卻有大幅度的提升。
今天從動能交易最源頭跟大家講起, 其實強勢股的趨勢是有一定的延續性, 所以我們可以在自己本身的一些策略裡面, 加入一些動能因子, 幫助我們找到與市場認知同向的股票!
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