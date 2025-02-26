鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估下修至1.63元，預估目標價為30元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 12:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.66元下修至1.63元，其中最高估值1.77元，最低估值1.63元，預估目標價為30元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.77(1.77)
|1.9
|2
|最低值
|1.63(1.61)
|1.53
|1.72
|平均值
|1.67(1.67)
|1.72
|1.82
|中位數
|1.63(1.66)
|1.74
|1.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|77,339,380
|81,404,900
|84,638,260
|最低值
|72,725,000
|77,305,470
|80,341,020
|平均值
|74,738,650
|78,745,480
|82,438,300
|中位數
|74,445,120
|78,135,770
|82,386,960
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.41
|1.1
|1.54
|1.43
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|66,695,571
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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