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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估下修至64.18元，預估目標價為228.5元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 12:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由65元下修至64.18元，其中最高估值66.74元，最低估值62.29元，預估目標價為228.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值66.74(69.2)49.8543.57
最低值62.29(62.29)30.4919.54
平均值64.25(64.8)40.3532.22
中位數64.18(65)40.1334.25

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值481,030,030460,678,000443,110,000
最低值454,772,000356,257,000334,187,000
平均值465,117,250410,525,470382,231,680
中位數463,512,000409,700,410366,464,870

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.787.0745.575.06
營業收入
(單位：新台幣千元)		276,714,825627,283,761489,406,832207,077,912

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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