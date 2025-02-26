鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估下修至64.18元，預估目標價為228.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由65元下修至64.18元，其中最高估值66.74元，最低估值62.29元，預估目標價為228.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|66.74(69.2)
|49.85
|43.57
|最低值
|62.29(62.29)
|30.49
|19.54
|平均值
|64.25(64.8)
|40.35
|32.22
|中位數
|64.18(65)
|40.13
|34.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|481,030,030
|460,678,000
|443,110,000
|最低值
|454,772,000
|356,257,000
|334,187,000
|平均值
|465,117,250
|410,525,470
|382,231,680
|中位數
|463,512,000
|409,700,410
|366,464,870
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.7
|87.07
|45.57
|5.06
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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