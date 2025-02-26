【地緣懶人包】川普主導俄烏和談，美俄會談有哪些共識？一文掌握
鉅亨研報 2025-02-26 10:21
一、俄烏戰爭停火談判，完全由美國主導
美俄代表於 2 月 18 日在沙烏地阿拉伯首都利雅德就俄烏問題舉行第一階段會談，美方代表為國務卿盧比歐（Marco Rubio）、白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）和美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）；俄方代表為外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、克里姆林宮對外政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）。這是自 2022 年 2 月 24 日俄羅斯全面入侵烏克蘭、美國隨後對俄實行「外交孤立」政策以來，雙方最高級別外交官的首次面對面會談。
美國國務院聲明指出，美俄就解決兩國間問題和結束俄烏衝突等達成四點共識：
(1) 雙方同意建立磋商機制，重新配置大使館人員，以確保外交溝通的正常運作，為持續的外交對話提供支持。
(2) 雙方同意指派各自的高級別團隊，專門負責後續的停火談判和相關事宜，儘快結束俄烏衝突。
(3) 在達成停火後，雙方同意為未來在共同地緣政治利益問題及經濟和投資機會方面合作奠定基礎，以促進雙邊關係的改善。
(4) 當天與會團隊承諾將保持接觸，確保以及時和富有成效的方式推進談判進程，直至達成一個持久的和平協議。
美國國務卿盧比歐表示，歐盟需要在某個階段參與進來，沒有人被排除在外，結束俄烏衝突必須為所有相關方接受，包括烏克蘭、歐洲和俄羅斯。然而…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
二、各方希望達成的停火條件
三、最可能結束俄烏戰爭的劇本
四、歐洲的角色
五、結論
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