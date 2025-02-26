〈貴金屬盤後〉貿易戰擔憂揮之不去 市場先套現觀望 黃金跌至一周低點

鉅亨網編譯許家華 2025-02-26 06:00

‌



黃金價格周二 (25 日) 跌至一周多以來的最低水準，係因市場持續擔心美國川普總統的關稅計畫帶來不穩定因素，所以在上一交易日黃金價格創下歷史新高後，投資者進行獲利了結。

現貨黃金下跌 1.4% 至每盎司 2,909.59 美元，交易時間稍早金價觸及 2 月 17 日以來的最低水準。周一黃金價格創下 2,956.15 美元歷史新高水準。

4 月交割的 COMEX 黃金期貨價格下跌 1.5%，至每盎司 2,918.80 美元。

‌



RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 指出，市場上有人獲利了結，同時也有人抱現離場並希望等價格回跌後重新建倉。

作為避險資產，黃金價格今年迄今已 11 次創下歷史新高，突破了每盎司 2,950 美元的重要里程碑。

川普周一表示，儘管加拿大和墨西哥努力加強邊境安全並在 3 月 4 日最後期限前阻止芬太尼流入美國，但美國對這兩個國家進口產品的關稅計畫將「按時、按排程」實施。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 認為，與關稅和貿易相關的不確定性仍高，因此價格回跌將持續被視為逢低買進的機會。

截至 2 月 18 日當周，黃金投機者淨多頭部位減少 13,605 口合約，至 201,962 口。

同時，根據舊金山聯邦儲備銀行周一發布的研究，投資者和經濟學家預計 Fed 將對通膨和勞動力市場的變化做出「強烈而係統性」的反應。

通膨上升可能迫使聯準會 (Fed) 維持高利率，從而削弱不孳息的黃金之吸引力。

投資者目前正等待周五將發布的美國個人消費支出 (PCE) 報告，因為這是 Fed 偏好的通膨指標，以便了解央行的降息路徑和貨幣政策。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 2.3% 至每盎司 31.61 美元。

現貨鉑金下跌 0.5% 至每盎司 962.15 美元。

現貨鈀金下跌 1.9% 至每盎司 922.39 美元。