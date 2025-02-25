助攻創櫃板！櫃買攜手安永輔導中小微及新創申請 看好創櫃板6大「利多」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-25 19:53

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櫃買中心為扶植創新企業進入創櫃板接受輔導以利銜接資本市場，今 (25) 日與安永聯合會計師事務所合作舉辦「創櫃交流會」，並於會中說明創櫃板的 6 大「利多」。櫃買中心表示，目前已有 4 家公司於櫃買多層次市場中，成功從創櫃板成長至興櫃及上櫃，且已有超過 30 家創櫃板公司成長為公開發行公司。

櫃買中心新創發展部團隊就創櫃板 plus 新制相關內容及申請實務進行說明交流，幫助有志邁向資本市場的中小微及新創公司，瞭解創櫃板平台相關輔導及媒合服務重點，6 大「利多」包括：創櫃板公司可於公開發行前即取得股票代號、可參加櫃買中心主辦之投資媒合會，有機會吸引創投法人之投資、可獲得櫃買中心贊助參加展覽活動增加曝光度、公司成員皆可參加經營管理或商務法律等精選課程，且企業可於 2 年輔導期間內自行選擇是否配合會計師輔導建置基本會計與內控制度。

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本次交流會活動，共計有來自智慧網路應用、能源儲存、醫藥醫材、微生物發酵、智慧製造整合服務、大數據管理等領域等 6 家企業負責人或高階管理人員共襄盛舉，現場交流互動熱絡。

安永聯合會計師事務所營運長黃建澤亦偕同專業團隊介紹其提供之會計及內部控制制度等諮詢與輔導服務，藉由提升企業營運合規性及財務透明度，協助企業順利登錄創櫃板。安永並連續多年獲得櫃買中心頒發「創櫃板推動輔導績效獎」，未來將持續與櫃買中心合作，共同協助新創企業成長邁向資本市場。