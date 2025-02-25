鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過34.34億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達50.8%

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 10:15

‌



24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅50.8%；Arkham(ARKM)24小時漲幅22.1%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅22.2%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅12.9%；Auction(AUCTION)24小時跌幅5.74%；REQ(REQ)24小時跌幅4.44%。

‌



近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅83.9%；RAY(RAY)近一週漲幅29.1%；BURGER(BURGER)近一週漲幅26.3%。