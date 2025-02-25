鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過34.34億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達50.8%
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格91,816.28美元，24小時漲跌幅-4.47%；以太幣(ETH)現報價格2,486.19美元，24小時漲跌幅-11.0%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達34.34億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達25.6億美元；USDC(USDC)24小時成交量達19.46億美元。
24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅50.8%；Arkham(ARKM)24小時漲幅22.1%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅22.2%。
24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅12.9%；Auction(AUCTION)24小時跌幅5.74%；REQ(REQ)24小時跌幅4.44%。
近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅83.9%；RAY(RAY)近一週漲幅29.1%；BURGER(BURGER)近一週漲幅26.3%。
近一週跌幅：Auction(AUCTION)近一週跌幅26.5%；STMX(STMX)近一週跌幅21.9%；Sei(SEI)近一週跌幅19.6%。
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