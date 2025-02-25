盤中速報 - Arkham大跌15.94%，報0.6美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 08:05
Arkham(ARKM)在過去 24 小時內跌幅超過15.94%，最新價格0.6美元，總成交量達0.39億美元，總市值1.35億美元，目前市值排名第 124 名。
近 1 日最高價：0.76美元，近 1 日最低價：0.58美元，流通供給量：225,100,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.74%
- 近 1 月：-40.92%
- 近 3 月：-67.03%
- 近 6 月：-45.78%
- 今年以來：-51.84%
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