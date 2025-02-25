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中國央行2月縮量續作3,000億MLF 淨回籠2,000億

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-25 10:30

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中國央行2月縮量續作3,000億MLF，淨回籠2,000億。（圖：Shutterstock）

中國人民銀行（央行）2 月展開人民幣（下同）3,000 億元中期借貸便利（MLF）操作，利率維持不變，淨回籠 2,000 億元，為央行連續第七個月縮量續作 MLF。

據《華爾街見聞》報導，中國央行貨幣政策司周二發布公告，稱為保持銀行體系流動性充裕，展開 3,000 億元 MLF 操作，期限 1 年，最高投標利率 2.20%，最低投標利率 1.80%，中標利率 2.00%。


公開數據顯示，本月有 5,000 億元 MLF 到期，央行通過 MLF 淨回籠 2,000 億元。

東方金誠首席宏觀分析師王青此前接受《證券日報》採訪時說，預計央行本月將繼續縮量續作 MLF，淡化 MLF 操作利率的政策利率色彩。

中信證券首席經濟學家明明也表示，預料近期央行公開市場操作將維持「削峰填谷」操作模式，MLF 可能會延續回籠態勢，同時買斷式逆回購將加大對中長期流動性的補充力度。
 

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