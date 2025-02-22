〈貴金屬盤後〉創歷史新高後 市場獲利了結 黃金仍連漲8周
鉅亨網編譯許家華 2025-02-22 06:23
黃金價格周五 (21 日) 下跌，係因在前一交易日創下的紀錄高點後，投資者進行獲利了結，但由於美國川普總統的關稅計畫激起市場避險需求，因此黃金邁向連續 8 周上漲。
Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「這是黃金在創下史上新高紀錄後，典型的獲利了結走勢，但黃金的基本面仍然穩固。」
由於全球經濟成長的不確定性和政治不穩定強化投資者對黃金的興趣，本周金價兩度刷新歷史高點，達到每盎司 2,950 美元以上，令今年漲幅擴大至 11.5%。
德國商銀分析師表示：「目前，黃金需求主要受到西方投資者和各國央行的推動，ETF 投資者似乎也加入了大隊。」
川普本周宣布新一輪關稅計畫，包括對木材和林產品徵收關稅，此外還宣布了對進口汽車、半導體和藥品徵收關稅的計畫。
此前，美國已對中國進口產品加徵 10% 關稅，並對鋼鐵和鋁徵收 25% 的關稅。
Ebkarian 表示，黃金的避險作用尚未充分發揮，因為從風險較高資產轉移到較安全資產的情況並不顯著，資金仍處於觀望狀態。
川普推出的政策被視為將推升通膨，投資者正關注任何會影響聯準會 (Fed) 利率走勢的蛛絲馬跡。通膨上升可能迫使聯準會維持高利率，從而降低不孳息的黃金之投資吸引力。
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