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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.12元，預估目標價為71.50元

鉅亨網新聞中心 2024-12-17 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.11元上修至0.12元，其中最高估值0.14元，最低估值-0.21元，預估目標價為71.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.14(0.12)0.570.69
最低值-0.21(-0.21)-0.110.05
平均值0.06(0.05)0.30.44
中位數0.12(0.11)0.360.52

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值49.49億57.91億66.91億63.26億
最低值48.22億50.24億51.29億63.26億
平均值48.68億52.85億56.14億63.26億
中位數48.56億52.52億53.74億63.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.171.170.13-0.12-0.10
營業收入38.73億37.95億38.28億41.29億44.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVTR

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