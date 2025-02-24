臺慶科去年純益年增26% EPS 7.33元擬配息5元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-24 19:54

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電感廠臺慶科 (3357-TW) 今 (24) 日公告去年財報，在業外挹注下，去年第四季稅後純益 2.42 億元，季增 48.8%、年增 104%；全年稅後純益 7.48 億元，年增 26%，每股純益 7.33 元，董事會也決議每股擬配息 5 元，配發率近 7 成，若以公司今日收盤價 123 元估算，現金殖利率約 4%。

此外，臺慶科董事會也通過辦理現金增資私募普通股，上限 1 萬張，將自股東會決議之日起一年內分 1-2 次辦理，公司表示，將引進策略性投資人，但目前並無已洽定之對象。臺慶科也預計將於 5 月 23 日召開股東常會，除了財報、股利跟私募案外，今年也將改選董事。

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回顧去年營運表現，臺慶科第四季營收 14.96 億元，季增 1.8%、年增 36.4%；毛利率 24.5%，季減 0.9 個百分點、年增 2.1 個百分點；營業利益 1.5 億元，季減 16.4%、年增 82.8%。全年來看，臺慶科營收 55.06 億元，年增 24%，毛利率 24.2%，季減 1 個百分點、營業利益 5.66 億元，年增 22.3%，營益率 10.3%，年減 0.1 個百分點。

臺慶科第四季雖然本業獲利下滑，但業外受惠美金走貶、轉投資鈺邦 (6449-TW) 等挹注下，推升純益來到 9 季新高。展望今年，公司看好，AI PC/NB 換機潮及 DDR 5 滲透率提升，都將帶動電感出貨升溫，加上車用新客戶逐步貢獻，網通產品調整效益也將顯現，都將推升今年營運成長。