〈強茂展望〉擴大海外布局 越南廠最快2026年量產
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-24 16:50
功率元件廠強茂 (2481-TW) 積極布局海外生產，營運長陳佐銘指出，目前中國已面臨輸美關稅增加 10% 的影響，公司也接獲不少轉單，為因應全球供應鏈變化與關稅政策影響，強茂除在菲律賓布局封裝產線，日前也宣布在越南購地，預計將設置封裝產線，期望分散關稅帶來的衝擊。
強茂數年前在菲律賓設立封裝產線，目前已正式量產，一共有三至四條封裝產線，以車用 MOSFET 為主力產品，為滿足客戶要求，也計劃進一步在海外增加二極體封裝產能。
強茂日前決議通過與 Torex Semiconductor Ltd. 簽訂合作備忘錄 (MOU)，即是透過此次合作，取得在越南的土地與廠房，屆時生產可望更有彈性，預計最快 2026 年開始量產。
針對車用領域，陳佐銘說，以全球市場來看，中國電動車市場率先降溫、後續則是歐洲銷量下滑，預期今年下半年中國車市就有機會緩步復甦，期望擴大車用業績貢獻。
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