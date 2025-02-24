〈強茂展望〉擴大海外布局 越南廠最快2026年量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-24 16:50

‌



強茂數年前在菲律賓設立封裝產線，目前已正式量產，一共有三至四條封裝產線，以車用 MOSFET 為主力產品，為滿足客戶要求，也計劃進一步在海外增加二極體封裝產能。

‌



強茂日前決議通過與 Torex Semiconductor Ltd. 簽訂合作備忘錄 (MOU)，即是透過此次合作，取得在越南的土地與廠房，屆時生產可望更有彈性，預計最快 2026 年開始量產。