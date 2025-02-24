〈金融業搶人才〉合庫祭高薪徵才！金控、銀行需402名最高起薪6.24萬 2/26開放報名

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-24 19:08

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合庫金控 (5880-TW) 與旗下合庫銀行宣布啟動 2025 年大規模徵才計畫，共釋出 402 個名額，涵蓋 16 類職務，最高起薪達 62,400 元。網路報名將於 2 月 26 日（三）至 3 月 31 日（一）下午截止。筆試訂 4 月 20 日在台北、台中及高雄三地同步舉行，口試於 5 月 25 日於台北進行，最終錄取名單預計於 6 月 3 日公布。

本次合庫金控開放稽核人員職缺 2 名，合庫銀行則招募菁英儲備人員（EMA）、儲備菁英 (GA)、一般金融人員、徵授信、外匯、理財 / 助理理財及資訊人員等共計 400 名。為吸引多元人才，儲備菁英 (GA)、一般金融人員及部分資訊類組等不限科系，應屆畢業生亦可報考。而為加速邁向國際化，合庫除持續招募儲備菁英 (GA) 外，因應金融市場發展迅速，為吸引優秀金融人才，本次另新增菁英儲備人員（EMA）類組，歡迎碩士以上、外語能力良好且具備相關工作經驗者踴躍報名。

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合庫將以「校園徵才專車」概念，走訪各大專院校，計劃舉辦 22 場徵才說明會及 4 場博覽會。首場博覽會活動將於 3 月 8 日在台灣大學登場，隨後於 16 日、19 日及 27 日分別前往成功大學、台北大學及政治大學。活動現場將邀請各校畢業之現職學長姐親身分享職涯經驗，讓即將畢業的準社會新鮮人更瞭解合庫企業文化。

合庫銀行目前擁有 8 千多名員工，近年因應世代承接，持續積極招募新人，並在待遇及培訓資源方面持續提升，進行後提供完整教育訓練，也實施「新進人員加速升遷條款」縮短升等時間。此外，年輕同仁也可利用銀行所提供的各項專業培訓課程、進修 / 證照補助及外派制度等，為自己規劃未來的職涯藍圖。

相較於其他金融同業，合庫以穩健經營、公開透明的升遷機制及近 300 家據點的優勢，一直以來都是金融求職者的熱門首選。合庫表示，未來也將持續打造穩定又兼具發展性的職場環境，讓無論是剛起步的年輕人，或是希望拓展職涯的專業人士，都能在合庫找到發揮的舞台。