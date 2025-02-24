僅次DeepSeek！騰訊元寶下載量逆襲豆包成第二 專家曝兩大原因

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-24 14:40

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最新數據顯示，騰訊 (00700-HK) 元寶上周六 (22 日) 在中國的下載量突然超越豆包，升至中國區蘋果(AAPL-US) 免費 APP 下載排行榜第二，DeepSeek 則繼續位居榜首。騰訊元寶自 2 月 13 日宣布同時支援混元和 DeepSeek 兩大模型後，在一周內進行多次重大更新。

中國《界面新聞》報導，騰訊元寶下載量激增，直接原因是騰訊近段時間的大量投流。自接入 DeepSeek-R1 滿血版之後，騰訊元寶便啟動大規模的廣告投放，涵蓋微信、B 站、知乎等多個主流平台，甚至包攬百度「deepseek」關鍵詞的廣告位。

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根據數位內容行銷服務商 DataEye 數據，豆包和 Kimi 的投放素材量在 2 月 15 日以前都遠大於騰訊元寶，超出 2 到 3 倍之多，但在 2 月 15 日，元寶投放力度就出現了小幅上漲，2 月 18 日大幅上漲，至今單日最高投放素材量超 1.1 萬組，成為三者中的第一，其中元寶在 2 月 18 日至 2 月 23 日期間的投放素材量，較同期上漲 345.1%。

另一較為大膽的動作是，微信此前在「搜一搜」中灰度接入 DeepSeek-R1 加持的 AI 搜索功能，但由於湧入使用者過多，卡頓現象嚴重。為此，針對尚未接入 AI 搜索功能的使用者，微信推出下載元寶體驗 DeepSeek-R1 的選擇，為元寶導流。

另據《21 世紀新聞報導》，除此前已經接入的微信、騰訊元寶、騰訊文檔、QQ 瀏覽器、QQ 音樂、騰訊地圖等十餘款產品，其他各個產品線也在陸續接入 DeepSeek，幾乎是全面接入，而最新接入 DeepSeek 的產品是理財通和企業微信，他們已經將 DeepSeek 融入進自己的產品場景中。

例如，騰訊理財通接入 DeepSeek 後，整合專業金融數據、微信公眾號等資源，提升了金融服務專業性和時效性，企業微信是在「智能機器人」、「智慧表格 - 客戶跟進總結」等 AI 新功能中接入 DeepSeek。現在，企業可一鍵創建專屬智慧機器人，不僅能準確回答公司內部員工的問題，還能幫一線員工更好地應對有難度的客戶諮詢。同時，智慧表格中的 AI 能力，也可一鍵自動總結客戶跟進情況。

對騰訊而言，DeepSeek 為大模型的演進按下加速鍵，使其迅速進入應用落地階段，而這也是騰訊最熟悉的舞臺。

業內人士普遍認為，騰訊擁有規模最龐大的 C 端使用者以及最豐富的 C 端產品矩陣，這些產品將加速大模型的場景試驗，並有望在問答形式之外，開拓出更多新的 AI 應用體驗。