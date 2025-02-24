〈陸股盤後〉白宮發布「美國第一」投資政策備忘錄 三大指數同步走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-24 16:30

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中國股市三大指數周一（24 日）收盤同步走低，美國白宮上周五發布「美國第一」投資政策備忘錄，矛頭直指中國，不但限制中國對美國高科技等關鍵領域投資，還宣稱將動用所有必要法律手段，進一步阻止美國對中國的投資。

滬指周一收盤跌 0.18% 報 3,373.03 點，深證成指跌 0.08% 報 10,983.04 點，創業板指跌 0.67% 報 2,266.24 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.1159 兆元。

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化纖、建築、農業、建材、房地產、釀酒等類股走高，糧食、飛行汽車、碳纖維、稀土等概念股活躍，券商、銀行等族群疲弱。

白宮上周五發布「美國第一」投資政策備忘錄，此次政策調整力度之大、影響之廣，尤其是針對中國雙向投資的限制措施，引發全球關注。

據《路透社》報導，一名美國白宮官員說，「美國第一」投資政策備忘錄旨在促進外國投資，同時保護美國國家安全利益，特別是防範中國等「外國對手」帶來的威脅。

美國對外國對手的投資，築起了高高「防火牆」。這份備忘錄定義的「外國對手」，包含中華人民共和國（含香港和澳門特別行政區）、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯、委內瑞拉總統馬杜洛政權。

在敏感領域，涉及核心技術、關鍵基礎設施等外國投資都將面臨嚴格審查。

中國更是美國重點關照對象，美國充分利用 CFIUS 等法律工具，全方位限制與中國有關聯的個人或實體投資美國戰略性行業。

不僅如此，美國還格外注重保護本國農田和敏感設施附近的房地產，加強「綠地投資」監管，進一步擴大 CFIUS 管控技術的範圍，試圖將中國投資的可能性拒之門外。

在金融監管方面，美國也沒放鬆，確保外國公司在美上市嚴格遵守《外國公司問責法》，仔細審查外國對手企業上市結構，同時嚴管養老金投資，防止資金流向外國對手國家企業。

中國商務部新聞發言人上周六指出，美方泛化國家安全概念，具有明顯歧視性，是典型非市場行為，嚴重影響兩國企業正常經貿合作。

在中國赴美投資方面，加嚴安全審查，極大打擊中國企業對美投資信心，中方希望美方營造公平、透明、穩定、可預期的營商環境。