紐時：川普似乎承認已放棄「清空」、「接管」加薩計畫
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-24 10:00
在埃及、約旦拒絕就美國「清空」、「接管」加薩計畫展開合作後，美國總統川普在上周五（21 日）受訪時表示，他「建議」但不「強迫」實施這項計畫，似乎是放棄了計畫。
據美國《紐約時報》報導，川普上周五在接受《Fox News》頻道一檔節目連線採訪時似乎承認，他的說服失敗了，埃及和約旦拒絕接收流離失所的加薩人，這讓川普提出的構想變得不可行。
「我國每年向約旦和埃及支付數十億美元。我有點驚訝他們這麼說，但他們確實這麼說了。」 川普表示：「我告訴你，做到這一點的方法就是我的計畫，我認為這才是真正有效的計畫。但我不會強迫實施，我只是坐下來建議它。」
川普以過去時態談論這一計畫，暗示他已經放棄了這個想法，「我喜歡過我的計畫，曾認為我的計畫很好。」
今年 1 月 25 日，川普首次拋出「清空」加薩地帶設想，稱希望埃及、約旦接收並「暫時」或「長期」安置加薩地帶巴勒斯坦人。阿拉伯國家聯盟以及埃及、約旦等國隨即強烈反對。
2 月 4 日，川普在白宮會晤以色列總理尼坦雅胡時稱，加薩地帶的巴勒斯坦人應被永久安置在別處，而美國將長期接管加薩地帶，並進行開發。沙特阿拉伯很快就強烈反對上述設想。
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