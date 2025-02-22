〈熱門股〉台亞8吋氮化鎵量產今年貢獻營收 股價周漲13%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-22 11:54

‌



台亞 (2340-TW) 近期因 8 吋氮化鎵 650V HEMT 元件開始量產，即將貢獻營收，且碳化矽 (SiC) 元件量能成長，可望應用於車用、AI 電源，激勵本周股價走揚，21 日收盤價 30.4 元，周漲幅 13%，周成交量 4112 張。

台亞透過旗下兩家子公司布局寬能隙半導體市場，其中冠亞半導體去年已完成月產能 2,000 片的 8 吋氮化鎵元件生產線設備安裝及調試，並啟動首套 MOCVD 磊晶設備的小規模量產，今年可望貢獻營收；另一子公司積亞半導體專注於碳化矽元件製造，規劃今年月產能從 5,000 片擴增至 7,000 片，未來新廠完工後更可望提升至 2 萬至 4 萬片。

‌



為因應產能擴充，台亞今年資本支出編列 9.43 億元，包括 6.38 億元機器設備、3.05 億元廠務設施，加計子公司 7.94 億元後共計 17.37 億元，較去年減少 5.4%。雖然積極轉型使資本支出較大，但隨著冠亞新產品及新技術驗證陸續通過，加上積亞擴產，預期將挹注營運表現，力拚 2025 年轉虧為盈。

在市場應用方面，碳化矽主攻 50kW 以上的高功率領域，包括 800V 電動車系統及太陽能發電；氮化鎵則著重 50kW 以下的中小功率轉換，如 AI 伺服器電源、400V 電動車系統及工具機。

近期全球碳化矽基板價格大幅下跌近五成，反而為供應商創造更多機會，且在在中美貿易摩擦下，台廠具備非紅供應鏈優勢，加上產品品質穩定且價格具競爭力，有望成為國際 IDM 大廠的替代供應來源。